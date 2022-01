Coronabetoging in Brussel gaat van start: organisatie verwacht 100.000 deelnemers

Lummen Man steekt ex neer in Lummen: slachtof­fer even in levensge­vaar

In de Oudestraat in Lummen is vrijdag rond 16 uur een vrouw neergestoken. Vermoedelijk stak een man zijn ex-partner neer. Het slachtoffer was een tijdje in levensgevaar, maar zou inmiddels niet meer voor haar leven vechten. De dader is gearresteerd.

21 januari