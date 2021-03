Coronabesmettingen lopen morgen op tot hoogste dagcijfer van dit jaar, blijkt uit voorlopige data

Uit de voorlopige coronacijfers die morgen op het dashboard van Sciensano zullen verschijnen, blijk dat afgelopen maandag het hoogste aantal besmettingen sinds midden december werden vastgesteld. Of het om een eenmalige uitschieter gaat, is moeilijk te zeggen. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) noemt het cijfer een wake-upcall en pleit voor waakzaamheid, gezien het hoge plateau waar we op zitten.

De Covid-19-besmettingscijfers stagneren al een hele tijd op een plateau. Maar virologen en experts waarschuwen ook al even dat het om een hoog plateau gaat, en er dus niet veel nodig is om de curve opnieuw de hoogte in te jagen.

Uit de voorlopige cijfers van Sciensano blijkt in elk geval dat er afgelopen maandag al minstens 3.521 besmettingen zijn vastgesteld. Bovendien is dat aantal nog niet volledig, en zal het tegen morgenochtend nog worden aangevuld met testresultaten die pas vandaag bij Sciensano zijn toegekomen. Allicht komen we rond de 3.700 besmettingen uit.

Maar sowieso is die 3.521 al het hoogste sinds 14 december. Ook de voorlopige cijfers van de dag erna zijn al erg hoog voor een dinsdag: 1.455, en dat zal allicht nog verdubbelen tot ongeveer 2.900. Het gemiddelde besmettingscijfer van de laatste zeven dagen, dat nu nog op 2.359 ligt, zal morgenochtend zo oplopen tot minstens 2.425, en ook dat zou het hoogste van dit jaar zijn.

“Wake-upcall”

Voor professor Molenberghs is er nog geen reden om te panikeren, maar tonen de cijfers wel aan dat we voorzichtig moeten blijven. “Het plateau is sowieso erg hoog, dus dit moet een wake-up call zijn dat het snel de verkeerde kant uit kan gaan. In februari zagen we wel een daling in de jojo-beweging, maar die was niet erg diep.”

Tegelijkertijd blijven de hospitalisatiecijfers met gemiddeld elke dag 150 opnames te hoog, zegt Molenberghs. “Na het befaamde dagcijfer van 204 opnames op 26 februari, de dag van het Overlegcomité, was de ongerustheid daarover wat weggeëbd door lagere cijfers. Maar ondertussen zagen we op 9 maart opnieuw 201 dagopnames, wat toch erg veel is.”

Voorlopig zitten we wel nog binnen de marges van de voorspellingen van professor Niel Hens van enkele weken geleden, zegt Molenberghs. “Toen was er een stijging voorspeld door de meer besmettelijkere Britse variant. Voorlopig is een exponentiële stijging uitgebleven, maar het mag ons niet verwonderen als we de cijfers de komende weken verder omhoog zien gaan. Dat merk je ook aan de motivatie van de mensen om de maatregelen nog te blijven volgen. Uit alles blijkt dat die gedaald is, en tegelijkertijd zien we de mobiliteit in alle geledingen van de maatschappij weer stijgen. Meer mobiliteit betekent meer contacten, en meer contacten betekent meer besmettingen, zo eenvoudig is het.”

Hoe kennen we nu al voorlopige besmettingscijfers? Sciensano berekent het zevendaags gemiddelde altijd op basis van cijfers tot en met vier dagen geleden, aangezien niet alle testresultaten meteen bekend zijn en doorstromen. Voor vandaag was dat dus het gemiddelde van 1 tot en met 7 maart. Morgen krijgen we het definitieve dagcijfer van 8 maart, en dan wordt het nieuwe gemiddelde berekend op de dagen van 2 tot en met 8 maart. Toch worden ook al de voorlopige cijfers gegeven, en op basis van historische trends valt ongeveer te berekenen hoeveel dat er uiteindelijk zullen worden eens het cijfer definitief is. Zo staan er vandaag 3.521 besmettingen op maandag, en zullen dat er ongeveer 3.700 worden.