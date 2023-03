Coronabesmettingen en ziekenhuisopnames na weken weer gedaald: “Top van tiende golf gehad”

Nieuwe DNA-gegevens linken oorsprong coronavi­rus aan wasbeerhon­den op markt Wuhan

Al jaren wordt er onderzoek gevoerd naar de oorsprong van het coronavirus, maar op een definitief antwoord blijft het wachten. Ontstond het virus in een Chinees laboratorium of verspreidde het zich van dier op mens? Een nieuwe analyse van een team internationale wetenschappers leunt alvast aan bij die laatste theorie. Zo beweren zij dat een wasbeerhond die op de voedselmarkt in de Chinese stad Wuhan werd verkocht mogelijk drager van het virus was.