Coronabesmetting verhoogt risico op vroeggeboorte volgens studie in Belgische materniteiten

B.OSS werd in het leven geroepen om ernstige complicaties en uitzonderlijke verwikkelingen in de zwangerschap in kaart te brengen. Tussen 1 maart 2020 en 28 februari 2021 voerde het een studie uit naar de impact van corona op de zwangerschap, waaraan tachtig procent van de 102 materniteiten in ons land deelnamen. Zij werden elke maand gecontacteerd om de situatie op de werkvloer in kaart te brengen.

Volgens onderzoekster en gynaecologe An Vercoutere (Erasmusziekenhuis Brussel) blijkt daaruit dat zwangere vrouwen die besmet raakten met het coronavirus, vaker ingeleid werden. “We zagen ook een lichte stijging van het aantal vroeggeboortes (onder de 37 weken) in de hele cohorte en nog iets meer in de groep met ernstige Covid-19. Die laatste cijfers moeten echter nog verder geanalyseerd worden”, vertelt ze aan HLN.

Keizersneden

Geruststellend is wel dat het percentage keizersneden (21 procent) ongeveer hetzelfde was als in een algemene zwangere populatie buiten de coronapandemie. “Bij de groep die een ernstige corona-infectie doormaakte, zagen we het risico op een sectio wel licht toenemen tot 24,4 procent”, aldus Vercoutere.

In totaal werden 983 vrouwen gevolgd die - om wat voor reden dan ook - in het ziekenhuis waren opgenomen en een positieve test hadden afgelegd. Het merendeel van de casussen kwam uit de provincies Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vrouwen die symptomen hadden, klaagden vooral over koorts en hoesten. 9,2 procent werd opgenomen voor een ernstiger verloop van de infectie. Die laatsten waren doorgaans 28 weken zwanger of langer. De duur van de opname varieerde van 1 dag tot 77 dagen.

Opmerkelijk: de vrouwen in de studie bleken een iets oudere maternele leeftijd te hebben (ouder dan 35 jaar) in vergelijking met de algemene zwangere populatie in ons land. Ook overgewicht en obesitas kwamen vaker voor. Dat was nog duidelijker als de oorzaak van de opname in het ziekenhuis een ernstige Covid-infectie was.

Van alle vrouwen in het onderzoek werd 2,5 procent opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Als alleen naar de patiënten met een ernstige infectie gekeken wordt, ging het om ongeveer 20 procent. De vrouwen bleven er gemiddeld 4 tot 10 dagen liggen, maar dat kon oplopen tot 59 dagen. “Tijdens de periode van onze studie overleed geen enkele aanstaande moeder aan Covid-19”, aldus Vercoutere.

Varianten

Ze waarschuwt wel dat de studie liep vóór de vaccinatiecampagne op gang kwam - geen enkele vrouw in de studie was gevaccineerd - en vóór de opkomst van de varianten van het coronavirus. “Internationaal onderzoek heeft al aangetoond dat de alfa- en de deltavariant een grotere negatieve impact kunnen hebben op het verloop van de zwangerschap, zowel voor moeder als voor ongeboren kind.”

