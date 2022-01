Coronabarometer: we zitten nipt in zwaarste risiconiveau

Twintig ziekenhuisopnames te veel

Nu zitten we immers gemiddeld aan 169 ziekenhuisopnames per dag. Voor het eerst sinds midden november is het aantal patiënten op intensieve wel onder de 500 gezakt.

Onderscheid tussen binnen en buiten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten, en tussen activiteiten: zittend en passief publiek (theater of bioscoop), zittend en actief publiek (zaalvoetbal of wedstrijd in eerste klasse) of actief publiek (dansen binnen of festival buiten). De maatregelen worden gekoppeld aan de soort activiteit en het niveau van het virus, zoals verplichte ventilatie, een coronapas of het beperken van het aantal bezoekers. De maatregelen moeten nog aan bod komen binnen het Overlegcomité, in overleg met de verschillende betrokken sectoren.