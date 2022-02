CORONABAROMETER. Wat betekenen de drie kleuren juist?

Als alles goed gaat, schakelt het Overlegcomité vandaag over naar de oranje fase van de coronabarometer. Maar wat betekent dat juist? Wat gebeurt er precies in de rode, oranje of gele fase?

Code rood

Nu, tijdens code rood, moeten horecazaken de deuren sluiten om middernacht. Er mogen maar zes mensen aan één tafeltje zitten. De coronapas en het mondmasker zijn verplicht. Rechtstaand consumeren of aan de toog mag niet. Danscafés en discotheken blijven bij code rood gesloten.

Alleen evenementen met een zittend publiek zijn toegelaten, zoals het theater, een film in de bioscoop, een lezing of een zittend concert. Evenementen waarbij afstand houden moeilijk is, zoals concerten waar mensen dansen, kunnen niet doorgaan. Huwelijken en begrafenissen zijn wel toegestaan. Het mondmasker is verplicht en er wordt een Covid Safe Ticket gevraagd bij meer dan 50 personen. Als het evenement buiten doorgaat, wordt er een Covid Safe Ticket vanaf 100 personen gevraagd.

Vrijetijdsactiviteiten (workshops, sport- en jeugdactiviteiten, indoorsport,...) mogen doorgaan bij code rood. Binnen met een maximumbezetting van 50 tot 100 deelnemers, buiten met een capaciteit van 50 tot 200 deelnemers. Binnen is een mondmasker verplicht, buiten worden de geldende regels voor de hele samenleving gevolgd. De coronapas is een optie vanaf 50 volwassen deelnemers. Overnachten tijdens kampen mag in code rood, maar voor kinderen wordt een zelftest sterk aanbevolen en voor de leiding wordt vóór het kamp begint een PCR-test aanbevolen en na het kamp een zelftest.

Code oranje

Bij code oranje is er geen sluitingsuur meer voor horecazaken en ook geen verplichting voor klanten om een mondmasker te dragen. Er is geen verbod meer op rechtstaand of aan de toog consumeren. De overheid kan wel een verplichte maximumbezetting opleggen en klanten moeten ook in code oranje nog altijd beschikken over een coronapas. Danscafés en discotheken mogen opnieuw openen.

Ook bij evenementen moet het personeel een mondmasker dragen, maar klanten niet meer. Die moeten wel een coronapas kunnen voorleggen, al mag je met een negatieve sneltest ook binnen. Er is geen sluitingsuur en de richtcapaciteit ligt tussen de 60 en 90 procent, maar daar kan van afgeweken worden.

Voor de vrijetijdsactiviteiten is het mondmasker nog maar verplicht als men in contact komt met externen. Er is geen maximumcapaciteit meer buiten en indoor wordt ze opgetrokken naar 100 tot 200 deelnemers. De optie van een coronapas blijft mogelijk vanaf 50 personen. De sterke aanbeveling van een zelftest voor kinderen die op kamp gaan, blijft. Ook voor de volwassenen wordt een zelftest aanbevolen, maar niet opgelegd.

Code geel

Bij code geel vervallen vrijwel alle maatregelen. Voor horecazaken is binnen enkel de CO2-meter nog verplicht.

Hetzelfde geldt voor evenementen die binnen doorgaan; ook daar blijft het gebruik van een CO2-meter verplicht bij code geel.

Bij vrijetijdsactiviteiten wordt nog steeds aangeraden om extra aandacht te besteden aan goede ventilatie.