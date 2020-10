Coronabarometer met kleurcodes wordt vrijdag voorgesteld op Overlegcomité

Voorlopig geen nieuwe coronamaat­re­ge­len in provincie Antwerpen

13 oktober Ook in de provincie Antwerpen kwam de provinciale crisiscel opnieuw samen dinsdagmiddag om te kijken of bepaalde maatregelen moeten aangepast worden zoals in de provincies Luxemburg en Waals-Brabant. “Het ging om een standaard overleg dat wekelijks gebeurt, voor Antwerpen verandert er op dit moment niks.”