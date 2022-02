Coronabarometer binnenkort naar oranje? “Nog geen duidelijkheid over datum voor nieuw Overlegcomité”

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is er nog geen datum voor een nieuw Overlegcomité vastgeprikt. Het is dus niet zeker of er al op 11 februari kan beslist worden om versoepelingen door te voeren en de coronabarometer op oranje te zetten. "Ik bepaal de datum niet”, zei Jambon donderdag in antwoord op Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans.

“Het Overlegcomité, dat zich volgende week vrijdag 11 februari opnieuw over de coronamaatregelen buigt, moet versoepelingen doorvoeren en de coronabarometer op code oranje zetten.” Daarvoor pleit Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet donderdag resoluut in Le Soir.



Voor Gilkinet zetten de omikronvariant en zijn impact op de cijfers de deur open voor versoepelingen. “We moeten daar alle mogelijke politieke conclusies aan verbinden. Zeggen dat het Covid Safe Ticket en de uitzonderlijke maatregelen die we hebben moeten nemen ‘geen dag langer dan nodig’ behouden moeten blijven, mag geen slogan zijn.” De dag waarop de daad bij het woord gevoegd wordt, nadert dan ook, aldus Gilkinet.

Niet vooruitlopen

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon is er evenwel op dit moment nog geen precieze datum voor dat volgende Overlegcomité vastgelegd, zo liet hij donderdagmiddag optekenen in het Vlaams parlement. Jambon wil ook nog niet vooruitlopen op een wijziging van code rood naar code oranje in de barometer.

"Dat zal afhangen van de druk op de intensieve zorg en de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames op dagbasis", aldus de minister-president. Om naar code oranje te kunnen afschalen, moet het aantal ziekenhuisopnames op dagbasis onder de 150 liggen en moet de bezetting op intensive care onder de 500 liggen. Momenteel ligt het gemiddeld aantal opnames nog boven de 350 en zijn er 432 bedden op de afdelingen intensieve zorg bezet.

Grens van 150

"Het aanvoelen is nu dat we voor de intensive care onder de 500 gaan blijven en dat we voor de ziekenhuisopnames op dagbasis over een week of tien dagen ook de top bereiken. Misschien moeten we daar niet echt de grens van 150 bereiken, maar kan er toch een tendens naar die 150 worden ingezet en dan kunnen we afschalen naar oranje", aldus Jambon.

Maar of dat dus al kan op 11 februari is nog onduidelijk. "Ik kan vandaag niet zeggen wat de toestand op 11 februari zal zijn", aldus Jambon. Bovendien is er volgens Jambon dan nog geen nieuw Overlegcomité vastgeprikt. "Ik bepaal de datum niet. Dat is aan de eerste minister. Maar iets in mij zegt dat hij het Overlegcomité pas gaat samenroepen als de parameters toelaten om af te schalen", klonk het.

Wellicht volgende week beslissing

In de omgeving van de premier valt te horen dat de eerste minister contact houdt met de ministers-presidenten om een datum te prikken. Wellicht begin volgende week zal daarover een beslissing vallen.

