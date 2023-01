Coronababyboom in Vlaanderen voorbij: vorig jaar 2.300 baby's minder geboren dan in 2021

Het totale aantal bevallingen binnen de 58 materniteiten van het Vlaams Gewest en het UZ Brussel is het afgelopen jaar gedaald met 2.322. Het SPE registreerde vorig jaar 60.525 ziekenhuisbevallingen, terwijl dat er in 2021 nog 62.847 waren. Het gaat om een daling van 3,7 procent ten opzichte van 2021. Het geboortecijfer is het laatste decennium duidelijk gedaald in Vlaanderen. In 2022 werden 7,6 procent minder ziekenhuisbevallingen opgetekend in vergelijking met 2013.