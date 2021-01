Corona wekt massale interesse in astrologie: “Het biedt houvast in tijden van crisis”

Het woord ‘astrologie’ werd nooit zo vaak gegoogeld als in 2020, blijkt uit cijfers van Google Trends. Bovendien verkocht webwinkel bol.com vorig jaar maar liefst 60 procent meer astrologieboeken dan andere jaren. En da’s helemaal niet zo gek, want “astrologie biedt houvast in tijden van crisis”, zegt astrologe Cato Vermeulen.

‘Is mijn lief wel de ware?’, ‘Is het tijd voor een carrièreswitch?’ en ‘Koop ik mijn droomwagen best nu of wacht ik liever nog even?’ Al decennialang prijken op de laatste pagina’s van heel wat magazines de befaamde horoscopen. Volgens believers de enige echte waarheid, anderen vinden het niet meer dan flauwekul. Eén ding is zeker: maar weinig mensen weten wat astrologie eigenlijk precies is. Wanneer je de vraag stelt, antwoorden velen met niet meer dan: “Euh... iets met sterren en planeten of zo?”

Maar astrologie is zoveel meer dan alleen sterrenbeelden en horoscopen. Cato Vermeulen (23) is professioneel astroloog en geeft sinds de eerste coronalockdown ‘readings’. Dat zijn online sessies waarin ze klanten -vooral jonge vrouwen- begeleidt die zichzelf op een dieper niveau willen leren kennen.

Quote Spirituele astrologie leert ons de coronacri­sis beter begrijpen Cato Vermeulen, astrologe

“De datum, plaats en het uur waarop je geboren bent zijn voor mij de puzzelstukjes om te achterhalen hoe iemand in elkaar zit. Die gegevens stop ik in een speciale software die me vertelt waar de planeten stonden op het moment dat iemand ter wereld kwam. Op basis van die info geef ik advies. Er zit zoveel wijsheid in die elementen en ja, het biedt ook houvast in een jaar als 2020 waarin alle zekerheden plotseling wegvielen”, zegt Cato.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook online gebruiken miljoenen mensen astrologie-apps zoals Co-Star en The Pattern. Ze krijgen er dagelijks een persoonlijke update op basis van hun geboortedatum, -plaats en -uur. Ook op TikTok en Instagram is astrologie populairder dan ooit. Volgens Cato is dat niet geheel toevallig. “Spirituele astrologie leert ons de coronacrisis beter begrijpen. De focus ligt niet langer op frustratie en ongeduldig wachten op het einde van de crisis, maar wel op kalmte en rust vinden in jezelf. Het leert ons relativeren en vertrouwen krijgen in een goede afloop. Dat is volgens mij ook de reden dat heel wat mensen net in 2020 de weg vonden naar astrologie.”

LEES OOK.