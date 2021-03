“Corona was motor van verandering in gesloten jeugdinstellingen”

Vlaanderen wil ter­reurslacht­of­fers maximaal ondersteu­nen in aanloop naar proces

30 maart Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) wil de terreurslachtoffers van de aanslagen in 2016 in Zaventem en Maalbeek intensief begeleiden in de aanloop naar het proces in 2022. Daarom zullen er extra justitieassistenten worden aangeworven en komen er werkgroepen ter voorbereiding van het proces. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).