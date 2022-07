Corona voorlopig nog geen spelbreker voor jeugdkampen

Vijf kinderen in ziekenhuis na vergifti­ging op scoutskamp in Beauraing: “Het was gewoon pech”

Een scoutskamp in Beauraing, in de provincie Namen, is ontruimd wegens een vergiftiging die wellicht aan het drinkwater te wijten was. Dertien kinderen werden ziek, van wie er vijf in het ziekenhuis zijn opgenomen, zo hebben Franstalige media woensdag gemeld. De burgemeester van Beauraing vermoedt dat het probleem ontstaan is door het water.

