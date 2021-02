Corona viseert minder 65-plussers: “Verschillende jonge mensen nu in levensgevaar”

In alle ziekenhuizen stijgt de druk op de intensieve zorgen. Verspreid over het hele land vechten momenteel vierhonderd coronapatiënten voor hun leven. Opvallend: de gemiddelde leeftijd van die zwaar zieken daalt gevoelig. Van de elf patiënten die nu in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen op intensieve liggen, is bijna niemand nog ouder dan 65 jaar. Verschillende jonge mensen verkeren intussen wel in levensgevaar.

De vaccinaties lijken hun vruchten af te werpen, maar er is dus ook een keerzijde. Medisch directeur Guy Hans ziet nu heel jonge patiënten in de gevarenzone komen. “Meestal hebben ze wel een medische voorgeschiedenis”, stelt hij in VTM Nieuws. “Zwaarlijvigheid blijft ook een belangrijke factor.”

Twee weken geleden dacht Hans even dat het ergste leed geleden was. “We konden voor het eerst in maanden afschalen, van twee intensieve zorgafdelingen naar één. Door de plotse instroom hebben we die beslissing echter moeten terugdraaien. Nu verwacht ik zelfs dat we in de loop van het weekend of begin volgende week een derde afdeling zullen moeten openen.”

Is dit dan de start van die befaamde derde golf? “Dat valt moeilijk in te schatten. We zijn er wel quasi zeker van dat de stijging de komende weken zal aanhouden.”

Volledig scherm Intensiviste Hannah Schaubroeck. © RV

Ook in de Gentse ziekenhuizen is het alle hens aan dek. “Er zijn enkele jonge mensen die in levensgevaar verkeren”, aldus intensiviste Hannah Schaubroeck. “Twee patiënten hebben een longmachine nodig, we vermoeden dat er de volgende dagen nog enkelen zullen bijkomen.”

Als het Overlegcomité nu de teugels gevierd had, dan zou het ziekenhuis binnen de kortste keren overspoeld geweest zijn. “Ik ben blij dat er geen versoepelingen gekomen zijn. Als de evolutie zich zo verderzet, komen we echt wel in de derde golf terecht”, besluit Schaubroeck.