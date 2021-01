Corona maakt ons ongelukkig: groot geluksonderzoek schept geen fraai beeld

In 2017 startte de UGent, binnen een leerstoel met levensverzekeraar NN, met een onderzoek naar geluk. Bedoeling was: achterhalen hoe de Belg zich voelt en wat hem gelukkig of ongelukkig maakt. In 2018 leverde dat een eerste lading onderzoeksresultaten op. In februari 2020 volgde een nieuwe meting. Achteraf bleek die timing een godsgeschenk, want kort erna kwam corona. Dat gaf de UGent razend interessant vergelijkingsmateriaal om te meten wat de pandemie met ons doet. Sindsdien zijn er twee bevragingen geweest: de eerste in maart en april, de tweede afgelopen december. De resultaten zijn niet om blij van te worden: we voelden ons dit voorjaar al ongelukkiger dan ervoor en dat is nog flink verergerd.