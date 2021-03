Corona laat zich ook in de slaapkamer voelen

Ons seksleven ziet af in coronatijd. Dit is waarom en wat je eraan kan doen

21 november Hoe gaat het met uw seksleven? Het is een onbeschaamde vraag, maar ze moet in deze tijd vaker gesteld, vindt psychologe Marieke Dewitte (40). "We spreken omfloerst over huidhonger. Wanneer durft iemand ronduit te zeggen: 'Ik heb te weinig seks?'" Drie oplossingen, en een gesprek over vibrerende eitjes, een vluggertje tijdens de werkuren en vooral: mildheid voor uzelf en uw partner.