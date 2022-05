Corona kostte De Lijn ruim 113 miljoen euro in 2021, “We hebben plan voor vergroening van bussen, nu de middelen nog”

Brussels Gewest De Lijn blijft LEZ-boe­tes opstapelen in Brussel

De Lijn heeft in 2021 opnieuw 52 boetes gekregen omdat het met te vervuilende bussen rijdt in de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Gewest. De vervoersmaatschappij moest voor die boetes 18.720 euro betalen. De cijfers zijn vergelijkbaar met het jaar voordien, zo blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Stijn Bex heeft opgevraagd. "Lang niet alle bussen van De Lijn voldoen aan de voorwaarden om in de Brusselse LEZ te rijden. In plaats van daarin te investeren, betaalt de Vlaamse regering zich blauw aan boetes", hekelt Bex.

