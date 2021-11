Corona jaagt de mensen uit onze concert- en theaterzalen: “Binnenkort durft niemand nog een ticket kopen”

Anderlecht 4-jarige kleuter ontsnapt uit crèche, maar wordt ruim kilometer verder teruggevon­den

Een 4-jarige kleuter is maandag kunnen wegglippen uit een crèche, dicht bij het metrostation Clémenceau in Anderlecht. Het jongetje werd in de namiddag teruggevonden. De Brusselse politie heeft een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de ‘ontsnapping’.

