Corona had impact van ruim 67 miljoen euro op De Lijn in 2020

Corona had op verschillende manieren een impact op De Lijn. Er waren enerzijds hogere kosten omdat er folies werden geïnstalleerd in de voertuigen, en omdat ze vaker gepoetst werden. Maar anderzijds daalden er ook uitgaven, bijvoorbeeld omdat het aanbod tijdens de eerste coronagolf werd beperkt of omdat er werd gebruikgemaakt van tijdelijke werkloosheid. De grootste impact was er echter op de ontvangsten, omdat De Lijn minder reizigers vervoerde. Die daalden met een derde (of bijna 70 miljoen euro), tot 129 miljoen euro.

Desondanks boekte De Lijn een licht hogere omzet (1,07 miljard euro) dan in 2019. De lagere ontvangsten werden gecompenseerd door een hogere toelage. De Vlaamse overheid stak de maatschappij onder andere 65,5 miljoen euro coronasteun toe. De Lijn kon zo het jaar in evenwicht afsluiten (met een winst van 22.000 euro, tegen 78.000 euro in 2019).

“We hebben de rug gerecht in 2020", zo herhaalde directeur-generaal Ann Schoubs tijdens een online persconferentie de woorden die haar voorganger Roger Kesteloot begin dit jaar al eens uitsprak. De Lijn had vooral een erg moeilijk 2019 achter de rug, maar in 2020 kon het tekort aan chauffeurs en technici worden weggewerkt, verminderde het aantal afgeschafte ritten en werd de reisinformatie verbeterd.

Dat werd in december “beloond”, ondanks een “gematigd negatief” rapport in vergelijking met openbaarvervoermaatschappijen in andere landen (de zogenoemde benchmark), met de beslissing van de Vlaamse regering om De Lijn nog eens tien jaar aan te duiden als “interne operator”. De Lijn behoudt zo de facto het monopolie op het bus- en tramvervoer in Vlaanderen.