Corona-experts krijgen eindelijk tijd voor tangolessen, fietsen, lopen en bureaus opruimen: “Een hobby samen met mijn partner, dát heb ik gemist”

Code geel vanaf maandag luidt het Rijk der Vrijheid in. Voor u, want het is afgelopen met mondmaskers en CST’s. Maar ook voor de corona-experts die de afgelopen twee jaar in de vuurlinie stonden. Eindelijk hebben ze opnieuw tijd voor alles wat ze hebben moeten missen - vrienden en familie, hobby’s en de onderzoeksdossiers die sinds het begin van de pandemie stof hebben liggen vergaren. “Voortaan mogen jullie mij enkel nog bellen over vier Russen.”