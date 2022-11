Corona en Russische oorlog hebben antisemitisme verder aangewakkerd: meer dan 110 incidenten in België in 2021

De coronapandemie en de Russische invasie in Oekraïne hebben het antisemitisme in Europa verder aangewakkerd. Dat blijkt uit een rapport van het Grondrechtenbureau van de Europese Unie (FRA). Omdat elk EU-land op een andere manier incidenten registreert, is het echter moeilijk om Jodenhaat effectief aan te pakken, klinkt het. In België ging het in 2021 volgens de website antisemitisme.be om 119 incidenten.

Tijdens de pandemie is het bestaande antisemitische discours nieuw leven ingeblazen, onderstreept het FRA. Het gaat daarbij om vormen van bagatellisering of ontkenning van de Holocaust, nieuwe antisemitische mythen en complottheorieën die Joden de schuld geven van de coronacrisis. Door de lockdowns is het aantal fysieke incidenten wel afgenomen, maar online was er een sterke toename van het antisemitisme.

Het EU-Grondrechtenbureau benadrukt verder dat ook de Russische invasie in Oekraïne en de Kremlinretoriek een invloed hebben op het aantal antisemitische incidenten. "Er waren insinuaties over het 'nazi-leiderschap' in Oekraïne en de vermeende genocide door Oekraïners", klinkt het. Verder werden volgens het FRA ook de termen "nazi' en "genocide" misbruikt, wat geleid heeft tot onder meer heel wat desinformatie over Joden en verwijten die via het internet werden verspreid.

Rapportage

Volgens het FRA blijft antisemitisme een ernstig probleem in onze samenleving, maar knelt het schoentje ook bij de registratie van het aantal incidenten. Elk EU-land verzamelt gegevens namelijk op een andere manier en sommige landen, zoals Portugal en Hongarije, hebben zelfs helemaal geen gegevens. "Het is hoog tijd dat de EU-landen hun inspanningen opvoeren om rapportage aan te moedigen en de registratie te verbeteren, zodat we haat en vooroordelen tegen Joden beter kunnen aanpakken", aldus FRA-topman Michael O'Flaherty.

De Europese Raad verzoekt EU-lidstaten een nationale strategie op poten te zetten om alle vormen van antisemitisme te voorkomen en te bestrijden. Het FRA onderstreept dat momenteel amper veertien lidstaten over zulke nationale actieplannen beschikken. Nog eens acht landen zijn momenteel bezig met de ontwikkeling ervan. In België is nog geen sprake van zo'n nationale strategie, maar wordt wel gewerkt aan een nationaal actieplan tegen racisme in het algemeen. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties tikte België vorig jaar wel al op de vingers dat de gegevens over racistische haatmisdrijven onvoldoende zijn opgesplitst.

Belgische zaken

Uit de beschikbare Belgische cijfers blijkt dat federale politie vorig jaar elf zaken onderzocht die verband hielden met het ontkennen van de Holocaust. Bij gelijkekansencentrum Unia werden 81 meldingen gemaakt van antisemitisme.

De website antisemitisme.be, die alle racistische incidenten jegens Joden inventariseert, maakt melding van een recordaantal van 119 incidenten in 2021, waarvan het in 83 gevallen om online pesterijen ging.