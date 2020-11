Corona en brexit op agenda tijdens eerste bilateraal onderhoud tussen De Croo en Merkel

Is resultaat van Pfizer werkelijk reden om te juichen? Steven Van Gucht: “Heel goed resultaat, maar het virus zal je er niet helemaal mee wegkrijgen”

20:27 Het vaccin dat farmareus Pfizer momenteel aan het ontwikkelen is, is voor 90 procent effectief. Dat betekent dat het kandidaat-vaccin negen op de tien mensen beschermt tegen een besmetting met het coronavirus. “Dat is bijzonder hoog”, zegt ook viroloog Steven Van Gucht bij VTM NIEUWS. “Het griepvaccin beschermt slechts 50 procent van de mensen."