Corona doet jonge Belgen sneller een huis kopen

Voor vierde dag op rij nieuw dagrecord: 18,7 graden in Ukkel

24 februari Het temperatuurdagrecord in ons land is opnieuw - al voor de vierde dag op rij - gesneuveld. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Rond 14.20 uur werd het 18,4 graden in Ukkel, waarmee het oude dagrecord van 24 februari 1990 (18,3 graden) van de tabellen verdween. Uiteindelijk klom het dagrecord in de namiddag zelfs door tot 18,7 graden.