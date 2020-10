Corona-app al 1,4 miljoen keer gedownload: “Blijf de app gebruiken ondanks gewijzigde teststrategie”

Het gebruik van de app ‘Coronalert’ zit nog steeds in de lift. Intussen is de app al meer dan 1,4 miljoen keer gedownload. Dat komt neer op zo'n 20 procent van alle Belgische smartphonegebruikers. “De gewijzigde teststrategie zal een impact hebben, maar we blijven burgers en huisartsen oproepen om de app te gebruiken”, klinkt het.

De corona-app ‘Coronalert’ is een succes. Eén op de vijf Belgische smartphonegebruikers heeft zich intussen geregistreerd op de app. Intussen hebben ook al meer dan 25.000 mensen hun testresultaat ontvangen via de applicatie. Bij een positief resultaat - ongeveer 15 procent van de gevallen - stemmen zeven op de tien mensen ook effectief toe om hun gegevens te delen, zodat hun nauwe contacten op de hoogte gesteld worden. Daarnaast namen ook een behoorlijk aantal positief geteste mensen zélf contact op met andere gebruikers of namen ze contact op het met contacttracingcenter.

Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, is tevreden met het succes, maar blijft oproepen om de app massaal te downloaden. “De gewijzigde teststrategie zal ook een impact hebben op de resultaten in de app, maar we roepen de burgers en huisartsen op om de app te blijven gebruiken”, aldus Moykens. “Niet alleen krijgt de gebruiker het resultaat in de app, ook de contacten zullen verwittigd worden en op die manier sneller in quarantaine kunnen. De app kan op deze manier de contactopsporing blijven ondersteunen.”

Verdere verbeteringen

Het toenemende gebruik van de app zal verder ondersteund en vereenvoudigd worden. Binnenkort zullen gebruikers van ‘Coronalert’ de mogelijkheid krijgen om hun testresultaat zelf te koppelen aan de app. Ze zullen hiervoor een sms ontvangen die deze stap eenvoudiger moet maken. Momenteel kan dat enkel door de code van de app te geven aan de huisarts of via een webformulier. Deze vereenvoudiging moet ervoor zorgen dat 60 tot 70 procent van de gebruikers hun testresultaat in de app zal ontvangen. “We blijven de verdere mogelijkheden tot verhoging van de adoptiegraad onderzoeken”, aldus Karine Moykens.

Privacy

Sommige mensen downloaden de app niet uit privacyoverwegingen. Toch hoeven gebruikers zich daarover geen zorgen te maken. Privacy is altijd zeer belangrijk geweest bij het ontwikkelen van de app, volgens Karine Moykens. “Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om precies te achterhalen hoeveel mensen gewaarschuwd zijn (een ‘rood scherm’ ontvangen) en getest zijn. De app draait ook op vrijwilligheid van de burger om de app te gebruiken en zijn contacten bij een positief resultaat te verwittigen.”

