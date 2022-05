Twee verkeersongelukken verscheurden de familie van Corinne in amper een paar jaar tijd. In 2017 verloor de Waalse vrouw haar jongste dochter, moeder van twee, bij een ongeval. Twee jaar later sloeg het noodlot opnieuw toe: ook haar oudste dochter Laëtitia (30), moeder van vier, verongelukte op de weg. “Ik was aan het bellen toen er plots een politiecombi arriveerde. Ik wist meteen hoe laat het was en ben ingestort”, vertelt Corinne aan RTL Info.

De vrouw uit Engis, in de provincie Luik, heeft recent de vzw Sterrenstof opgericht, die hulp biedt aan weeskinderen. De vzw en haar kleinkinderen zijn de enige lichtpunten die Corinne in haar leven nog heeft.

In januari 2017 werd het leven van de Waalse vrouw voor altijd getekend door een verkeersongeval waarbij haar jongste dochter om het leven kwam. “Op 4 januari 2017 zou mijn dochter op bezoek komen. Ik sprak haar nog via Facetime en zei dat ze voorzichtig moest zijn op de weg. Ze vroeg mij nog waarom ik mij zorgen maakte”, vertelt Corinne erg aangedaan aan RTL Info. “Ik had een soort van voorgevoel. Ik kan het niet verklaren.”

Politiecombi

Enkele uren na het videogesprek was de 30-jarige Lindsay nog altijd niet opgedaagd. “Ik belde haar broer, maar die had Lindsay niet gezien”, vervolgt Corinne. De vrouw was aan het telefoneren toen er plots een politiecombi arriveerde. “Ik wist meteen hoe laat het was en ben ingestort.” Haar dochter Lindsay had twee kinderen. Een meisje van 1 jaar zat bij haar in de auto en overleefde als bij wonder de zware klap. “Dat is een mirakel”, getuigt Corinne. “Daar zijn geen andere woorden voor.”

Volledig scherm Corinne verloor haar twee dochters bij twee verschillende verkeersongevallen in amper twee jaar tijd. © RTL Info

Amper twee jaar later, in 2019, stortte haar wereld opnieuw in. Ook haar oudste dochter Laëtitia kwam om het leven bij een verkeersongeval. De 30-jarige moeder van vier verloor de controle over het stuur en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Artsen probeerden haar leven nog te redden, maar twee dagen na het ongeluk werd ze toch losgekoppeld van de machines. Vooruitzichten op herstel waren er niet meer.

Vzw Sterrenstof

Sinds het overlijden van haar twee dochters werkt Corinne niet meer. Zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen zij en haar man elkaar te steunen. Er gaat geen dag voorbij dat ze niet aan haar overleden kinderen denkt, maar ze trekt zich op aan haar kleinkinderen. “Van de ene op de andere dag verloren zij hun moeder.” Daarom dat Corinne de vzw Sterrenstof heeft opgericht: “Met de vereniging willen we weeskinderen laten zien dat ze hoe dan ook steun zullen krijgen”, besluit de Waalse haar tragische getuigenis.