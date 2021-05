Copperhead lanceert non-alcoholische gin, omdat de baas zelf niet graag alcohol drinkt

'Trial-and-error'. Zo omschrijft Yvan Vindevogel de voorbije 24 maanden waarin hij met Filliers Distillery - de grootste familiale graanstokerij in ons land - op zoek ging naar wat hij z'n heilige graal noemt: een non-alcoholische gin. Dat is nochtans al enkele jaren op de markt, maar het kon Vindevogel noch de meester-distilleerders bij Filliers bekoren. "Ik wil niet alles over dezelfde kam scheren, maar de meeste non-alcoholische varianten zijn gewoon flauwe afkooksels. Dat heeft weinig meer om het lijf dan water met een smaakje. Als je mensen een variant zonder alcohol wil voorschotelen, moet de smaakbeleving dezelfde zijn. Voor een perfecte non-alcoholische gin heb je dan ook heel wat brouwprocessen nodig. Het is een moeilijk proces hoor, want alcohol draagt aroma's zeer goed. Het begint met de maceratie van de Copperhead botanicals, eenvoudiger gezegd: het laten inweken van de kruiden om de smaken te laten vrijkomen die het DNA van onze gin bepalen. Dan voegen we hoogwaardige extracten toe en volgt een fermentatieproces om te zorgen dat er geen bacteriën en schimmels ontstaan en de drank lang houdbaar blijft. Later distilleren we alles op koperen installaties. Tot slot mengen we met verfijnde distillaten van Filliers - zoals moutwijn - en met het zuiverste bronwater. Door de blending met water brengen we alles weer op 0% alcohol." Een deel van de smaakbeleving van sterke drank is het branderige gevoel in de keel tijdens het drinken. "Dat kan je imiteren door de juiste kruiden te gebruiken. Dit is pure alchemie, maar ik doe niets liever. Alleen heeft het me wel verrast dat het ons twee jaar heeft gekost."