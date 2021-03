Coördinatoren vaccinatiecentra ontstemd over nieuwe uitnodigingsbrief: “Hoop valse verwachtingen, flater van jewelste”

De vaccinatiecentra in Vlaanderen zijn bijzonder boos over de manier waarop het Agentschap Zorg en Gezondheid de nieuwe uitnodigingsbrief voor de vaccinatie heeft uitgerold. Daarin staat nu dat inwonende 65-plussers gewoon mee gevaccineerd kunnen worden, terwijl dat enkel onder beperkte voorwaarden kan. Verschillende centra worden overspoeld met telefoontjes van burgers, zonder dat ze op de hoogte waren van de wijziging. “Het zou toch fijn zijn moest hier op voorhand over nagedacht kunnen worden”, klonk het vanmiddag op een overleg.

De Krant van West-Vlaanderen schreef vanmiddag dat verschillende vaccinatiecentra in de regio sinds vanmorgen al honderden telefoontjes hebben gekregen van burgers die vragen of hun partner mee gevaccineerd kan worden. In de nieuwe uitnodigingsbrief van het Agentschap Zorg en Gezondheid staat namelijk dat dat kan. In de praktijk is dat echter enkel mogelijk als er een reservelijst is én als er vaccins overblijven door mensen die niet komen opdagen. Maar die voorwaarde staat helemaal niet in de brief vermeld.

Bij de vaccinatiecentra zelf wisten ze bovendien niets over die nieuwe zin, zegt coördinator Filip Strobbe van het vaccinatiecentrum van Brugge aan de Krant van West-Vlaanderen. “Zo kunnen wij niet werken. We maken onze planning op basis van het aantal uitnodigingen en de mensen die antwoorden op die uitnodigingen. Dinsdagavond hebben we 6.000 uitnodigingen gestuurd naar 75-plussers voor binnen twee weken. Bij al die mensen was die zin aan hun brief toegevoegd.”

Strobbe heeft het over “een flater van jewelste”. “Je kan je niet voorstellen hoeveel extra telefoons wij vandaag al gekregen hebben, alleen daarover. Dit is bijzonder onprofessioneel. Het enige wat kan helpen is dat minister Beke vanavond in het Journaal komt zeggen dat dit een stommiteit was.”

“Kan hier niet op voorhand over nagedacht worden?”

In een digitaal overlegmoment met het Agentschap Zorg en Gezondheid vanmiddag reageerden verschillende coördinatoren van de vaccinatiecentra bijzonder boos op de manier van werken van de overheid. “Wij moeten aan de eerste burger die belt vragen of hij zijn brief kan inscannen, want wij weten zelf niet wat er in staat”, aldus een van de deelnemende coördinatoren. “Het zou toch fijn zijn moest hier op voorhand over nagedacht kunnen worden”, wierp een andere coördinator op.

“Ons call center heeft al meer dan 300 oproepen gekregen op basis van de uitnodigingen van gisteren. Zij worden overstelpt, onze reguliere werking draait volledig in de soep. Op de vloer is dit nefast. Wij overwegen heel sterk om op bepaalde dagen vaccins te gaan weggooien omdat blijkbaar op een brief die we zelf nooit eerder te zien hebben gekregen een instructie staat die de burger wel kent en wij niet.”

Nog andere coördinatoren noemden de manier van werken een “schande”. “Dit is echt schandalig, de basis van het probleem is dat er nooit overlegd wordt met de partners. Wij moeten ons altijd aanpassen en schikken, overleg dat toch eens op voorhand, dat is toch niet zo moeilijk?”

“Je kan niet gepakt worden in snelheid als je dit eerst eens bespreekt met de vloer”, werpt iemand tussen na de melding dat Zorg en Gezondheid de zin snel aan de brief had moeten toevoegen.

Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, erkent dat de formulering in de brief wat ongelukkig kan zijn en mogelijk herschreven zal worden om duidelijk te maken dat een partner van een 65-plusser enkel zelf gevaccineerd kan worden als er plaats is op de reservelijst en als er vaccins over zijn. Maar inwonende 65-plussers blijven wel de prioritaire categorie om de plaatsen van mensen die niet komen opdagen mee op te vullen.

Volledig scherm De laatste pagina van de brief bevat onderaan de vermelding dat ook inwonende 65-plussers mee gevaccineerd kunnen worden. © Agentschap Zorg en Gezondheid