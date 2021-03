Coördinator vaccinatiecentrum Antwerpen vraagt andere aanpak: “Laat mensen online zelf hun tijdstip voor de vaccinatie kiezen”

Jan Stroobants, de coördinator van het Antwerpse vaccinatiecentrum, het grootste van Vlaanderen, pleit voor een ander systeem voor de uitnodigingen in de centra. Laat mensen zelf een tijdsslot kiezen wanneer ze per sms of mail een uitnodiging krijgen om zich te laten inenten, stelt hij voor. Het Antwerpse vaccinatiecentrum werkt zo al, en de mensen geraken er veel sneller gevaccineerd dan elders.

De voorbije weken werden zorgverleners wel al per mail en sms uitgenodigd, maar liep het daar soms fout, wanneer mails niet of op het foute adres aankwamen. Daarom hanteert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de brief per post nu als de belangrijkste manier om mensen uit te nodigen tot vaccinatie, aangezien de overheid van de burger zijn officiële domicilieadres kent via het rijksregister. In de brief staat dan een al voorgesteld tijdsslot ongeveer twee weken later.

Dat kan dus anders, denkt Stroobants. Hij wil dat mensen zelf online een tijdstip kunnen kiezen na een elektronische uitnodiging. In Antwerpen werken ze zo al, en veel zorgverleners kiezen meteen een tijdstip de dag na hun uitnodiging. Daardoor worden alle beschikbare vaccins dus onmiddellijk gezet, en geen twee weken later zoals elders.

“Wij hebben hier een heel interessante vaststelling gedaan”, legt Stroobants het uit bij HLN LIVE. “Wanneer mensen met de juiste contactgegevens zijn uitgenodigd, via gsm of een e-mail, dan zien we dat 60 procent daarvan binnen de 24 uur een tijdsslot inboekt. Zelfs als de vaccinatie de volgende dag al is. Wij hebben er alle voordeel bij om ervoor te zorgen dat de mensen via elektronische weg uitgenodigd worden. De vaccinatiebereidheid is zo groot dat mensen zichzelf wel organiseren om de volgende dag al dat vaccin te krijgen.”

Amper vier procent komt niet opdagen

“Het verhaal van ‘eerst een brief sturen en veertien dagen wachten’... We kunnen veel snelheid winnen”, vervolgt Stroobants. “In de andere centra krijgen de mensen een dag en een uur toegewezen, maar weet niemand of die mensen wel gaan komen. Het aantal no-shows (mensen die niet komen opdagen, red.) is daar dan ook veel groter. Terwijl mensen die actief boeken bij ons, ook komen. Vier procent komt niet opdagen, maar daar slagen we in die op het einde van de dag toch nog in te boeken. Ik denk dat we daarom moeten nadenken het systeem ook in de andere centra toe te voegen.”

Ook bij ouderen zou het elektronisch systeem best kunnen werken, zegt hij. "Er is een helpdesk, mensen kunnen terecht bij familieleden, vrienden. Dat sociale netwerk van die mensen is zo sterk dat het een kleintje is om anderen hen te laten helpen. En wie er niet over beschikt, zal niet uit de boot vallen. Iedereen zal sowieso ook nog een uitnodiging via brief krijgen. Maar alleen zal het dan iets langer duren vooraleer zij aan de beurt komen.”

Ook datawetenschapper Bart Mesuere van de UGent denkt dat de vaccinatiecampagne op die manier kan versnellen, zei hij vanmorgen aan Het Laatste Nieuws.

