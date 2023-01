Coöperanten NewB zetten licht op groen voor samenwerking met vdk bank

De coöperanten van NewB hebben vandaag tijdens een algemene vergadering in Bozar de samenwerking met vdk bank goedgekeurd. Een zeer ruime meerderheid van de individuele coöperanten, betrokken middenveldorganisaties en institutionele investeerders keurde de nodige statutenwijziging goed. Vdk bank neemt het klantenbestand over en NewB wordt de exclusieve agent voor Franstalig België.

NewB , een coöperatieve ethische bank, slaagde er in het najaar van 2022 niet in 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen, waardoor het zijn banklicentie niet kon behouden. NewB moest noodgedwongen de bankactiviteiten stopzetten. Maar uiteindelijk kwam nog een akkoord met vdk bank uit de bus.

Vdk bank neemt het klantenbestand van NewB over. De twee partners gaan daarbij een exclusieve overeenkomst aan waardoor NewB de tussenpersoon wordt voor de Franstalige klanten van vdk bank in bank- en beleggingsdiensten. De juridische overdracht van de klanten is gepland op 31 januari en in april krijgen ze een nieuwe bankkaart en nieuw rekeningnummer. Tot dan kunnen ze de huidige rekening en kaart blijven gebruiken. De komende weken krijgen de NewB-klanten alle concrete informatie. In de loop van april zullen de klanten toegang krijgen tot de nieuwe vdk bank-producten en -diensten, meldt vdk bank.

Nederlandstalige bankklanten van NewB zullen standaard bediend worden door een van de zowat 60 kantoren van vdk. Op uitdrukkelijke vraag kan de Nederlandstalige klant wel bediend worden door NewB, maar dan is het een dienstverlening op afstand (digitaal). Franstalige klanten zullen standaard digitaal bediend worden door NewB.

NewB wordt een exclusieve verdeler van vdk bank en zal dus geen producten van andere banken aanbieden. De verzekeringen die NewB aanbiedt met behulp van de Franse verzekeraar Monceau, vallen niet onder de exclusiviteit. NewB blijft dus verzekeringsagent voor Monceau.

De weg naar de goedkeuring

De beslissing over de samenwerking kwam finaal vandaag toe aan een algemene vergadering. De bewuste statutenwijziging kon bij de individuele coöperanten op meer dan 95 procent van de stemmen rekenen en ook bij stemmingen over de andere statutenwijzingen lag dit cijfer bij hen boven of net onder de 95 procent. De institutionelen stemden unaniem in, wat grosso modo ook het geval was bij de middenveldorganisaties. Voor goedkeuring lag de drempel op 80 procent.

De weg naar de goedkeuring liep de voorbije maanden niet in rechte lijn. De Brusselse ondernemingsrechtbank kwam na een procedure van twee coöperanten van NewB, waaronder de Brusselse investeringsmaatschappij finance&invest.brussels, tussenbeide en stelde een voorlopig bewindvoerder aan. Een eerdere algemene vergadering werd zo uitgesteld. Nadien volgde een tweede beslissing, waardoor de NewB-bestuurders mochten aanblijven, maar bewindvoerder Michel De Wolf wel op post bleef, maar in de functie van gerechtsmandataris ad hoc, met een deels nieuwe missie. Op 17 december bliezen de coöperanten verzamelen om een resolutie over de samenwerking te stemmen, maar het kwam tijdens de vergadering niet tot een stemming over de resolutie, die moest peilen naar de steun onder de coöperanten.

Amper een alternatief

Bij aanvang van de vergadering gaf gerechtsmandataris ad hoc De Wolf vandaag aan dat er amper een alternatief was. Ofwel stemt men in om een bankagent van vdk bank te worden, ofwel wordt de drempel van 80 procent in de drie groepen niet gehaald "en zal NewB in 'terra incognita' belanden". “Ik raad optie één aan en te stemmen voor de voorstellen van de raad van bestuur.”

"Onze coöperanten hebben vandaag een bijzonder sterk signaal gegeven. Ze vinden de nood hoog voor een Belgische bank in dienst van onze planeet en samenleving", voegt NewB-voorzitter Bernard Bayot toe in een persbericht.

"We kijken er naar uit om de klanten van NewB te mogen verwelkomen, en om samen met NewB duurzaam bankieren in heel België waar te maken", vult de topvrouw van vdk bank, Leen van den Neste, toe in het persbericht. Ze wijst op de ruime meerderheid bij de stemming.

Hoeveel vdk bank betaalt voor NewB's klantenportefeuille, wordt niet vrijgegeven. De prijs is een percentage van de deposito's (van rekeningen en beleggingsfonds NewB Invest). "Met andere woorden, hoe hoger het bedrag op de NewB deposito's, hoe hoger de aankoopsom", klinkt het op de website van NewB.