Controversiële keuze: Europese Commissie labelt gas en kernenergie als duurzaam onder bepaalde voorwaarden

De Commissie maakte net voor Nieuwjaar haar voornemen bekend om kernenergie en gas onder bepaalde voorwaarden toe te voegen aan de taxonomie. Dat is een lijst van investeringen die in aanmerking komen voor een duurzaamheidslabel, en moet investeerders richting groene energiebronnen leiden. Kernenergie en gas komen wel enkel in aanmerking als aan een aantal technische voorwaarden is voldaan. Het gaat onder meer om modaliteiten rond afvalverwerking en uitstootbeperkingen.

Kritiek

Op de beslissing kwam heel wat kritiek, onder meer vanuit het Europees Parlement. De opname van gas en kernenergie in de Europese taxonomie “zal niet enkel het milieu vervuilen, maar ook de inspanningen van de EU om de financiële markten om te vormen tot een motor voor duurzame groei tenietdoen”, schreef de sociaaldemocratische fractie (S&D) in een brief aan Commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

Ook verschillende Europese lidstaten, zoals Luxemburg en Oostenrijk, hadden kritiek. Oostenrijk stapt zelfs naar de rechter. Dat heeft de regering woensdag aangekondigd, vlak nadat de Europese Commissie het plan had voorgesteld. We effenen het juridische pad in de komende weken en wanneer de taxonomie ingaat, lanceren we een procedure voor het Europees Hof van Justitie”, verklaarde de Oostenrijkse minister van Milieu Leonore Gewessler woensdag. Luxemburg sluit zich daar mogelijk bij aan, zei ze ook.

Naast Oostenrijk en Luxemburg hebben ook Nederland, Denemarken en Zweden zich al kritisch uitgelaten over het instrument. Oostenrijk haalt al 75 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen, omdat het een beroep kan doen op waterkrachtcentrales. Andere lidstaten zijn meer aangewezen op kernenergie of gas.

De twee grote lidstaten Frankrijk en Duitsland kwamen tegenover elkaar te staan omdat Frankrijk zweert bij kernenergie en Duitsland inzet op gas. De voorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) vond de voorwaarden die de Europese Commissie oplegt aan gascentrales om een groen label te kunnen krijgen dan weer “technisch erg complex” en “slaapverwekkend voor investeerders”. Zelfs de adviesraad van experten die de Europese Commissie zelf op poten zette – het Platform voor Duurzame Financiering – kon het voorstel maar matig smaken.

Gedelegeerde handeling

Naast de inhoud is ook de werkwijze van de Commissie gecontesteerd. De opname van gas en kernenergie in de groene taxonomie gebeurt in de vorm van een ‘delegated act’ of gedelegeerde handeling, een uitvoeringsbesluit dat alleen geblokkeerd kan worden als er een absolute meerderheid is in het Europees parlement of minstens 20 van de 27 lidstaten, die ook nog eens minstens 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen, bezwaar aantekenen. Het parlement en de lidstaten in de Europese Raad krijgen nu minstens vier maanden en hoogstens zes maanden de tijd om het voorstel van de Commissie te analyseren, maar volgens waarnemers is de kans klein dat de critici aan de blokkeringsvoorwaarden kunnen voldoen.

De Europese Commissie verdedigt de plannen met het argument dat gas en kernenergie nodig zijn om voorgoed komaf te maken met extreem vervuilende vormen van energieopwekking zoals kolen, nog altijd goed voor een kwart van de opgewekte stroom in de EU. “Om de klimaatneutraliteit in 2050 te bereiken moeten we daar nu van afstappen”, zei Eurocommissaris voor Financiële Diensten Mairead McGuinness. “Gas en kernenergie kunnen bijdragen aan die moeilijke overgang. Het is imperfect, maar het is wél een oplossing op weg naar ons doel in 2050.”

De Ierse sprak van een “overweldigende steun” voor het voorstel binnen het college, al had ze het niet over een unanieme stemming. De kritiek binnen de andere instellingen counterde ze met het argument dat de taxonomie geen beleidsinstrument is, maar wel een tool aan de hand waarvan investeerders kunnen inschatten hoe duurzaam een investering is. “De lidstaten blijven volledig verantwoordelijk voor hun eigen energiemix. De taxonomie verplicht noch verbiedt investeringen in bepaalde sectoren”, klonk het.

