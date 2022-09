Controversiële imam die gevlucht is uit Frankrijk opgepakt in België

Vogelgriep­sei­zoen 2021-2022 was zwaarste ooit in Europa

De vogelgriep sloeg in het seizoen 2021 -2022 keihard toe in Europa. Volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) gaat het om de zwaarste epidemie die ooit in Europa werd gemeten. Er is sprake van 2.467 uitbraken bij pluimvee waarbij 48 miljoen vogels werden geruimd, 187 detecties bij in gevangenschap levende vogels en 3.573 vaststellingen bij wilde vogels. De epidemie trof 37 Europese landen.

