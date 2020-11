Controleurs De Lijn mogen vanaf vandaag zelf boetes uitschrijven aan wie geen mondmasker draagt

OVERZICHT. Aantal besmettin­gen en patiënten in ziekenhui­zen blijft dalen, maar aantal overlij­dens stijgt verder naar bijna 200 per dag

9:19 Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in ons land blijft dalen en is in de week van 2 tot en met 8 november met bijna de helft gezakt in vergelijking met een week voordien, tot minder dan 7.700 nieuwe gevallen per dag. Ook het aantal patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis en op de dienst intensieve zorg ligt, blijft omlaag gaan. Het aantal overlijdens gaat wel nog in stijgende lijn. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.