“Controles? Die krijgen we amper”: privédetective getuigt nadat collega werd opgepakt die magistraten schaduwde

EXCLUSIEF. Wij spraken de eliteagen­ten die naaktfouil­les terreurpro­ces doen. “Salah en co lachen ons uit in ons gezicht”

Zélfs hun vrienden weten niet wat hun precieze job bij de politie inhoudt. Dat is: gevangenen van en naar het terreurproces brengen — én naakt fouilleren. Voor één keer doorbreken de eliteagenten het stilzwijgen. Wij spraken het team dat de gevaarlijkste gedetineerden van het land op de achterbank van hun gepantserde wagens vervoert: van crèchedoder Kim De Gelder over serieverkrachter Marc Dutroux tot drugsbaron Flor Bressers. “En toch blijven we Salah Abdeslam ook als mens zien.”

31 januari