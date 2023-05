Containerschip vaart tegen Ringbrug in Willebroek en duwt wegdek omhoog, vrachtwagenchauffeur komt met de schrik vrij

In Willebroek is maandagavond het containerschip ‘Venjo’ tegen de Ringbrug (N16) over het Zeekanaal Brussel-Schelde gevaren. Twee containers belandden in het water, drie anderen kwamen verticaal vast te zitten onder de brug. “Hierdoor werd het wegdek van de brug omhoog geduwd”, zegt de brandweer. “Een vrachtwagen die kwam aangereden, is ertegenaan gebotst.” De takeling en opkuis zullen nog enige tijd in beslag nemen.

De hulpdiensten werden even na 22.30 uur maandagavond opgeroepen voor het scheepvaartongeval. Ze snelden ook allemaal massaal ter plaatse. De melding was ernstig. Een met verschillende containers beladen binnenschip van in totaal net geen 200 meter lang en 11 meter breed, was tegen de brug gevaren en vast komen te zitten. Duikers van de brandweer werden ter plaatse gestuurd en de brandweer liet ook meteen twee brandweerboten in het water. “Om op zoek te gaan naar de twee containers die in het water waren gevallen. Eens gelokaliseerd konden ze gemarkeerd worden met boeien”, licht brandweerkapitein Eric Simon toe.

Volledig scherm Een containerschip kwam in botsing met de Ringbrug in Willebroek. © Tim Van der Zeypen

In shock

Inmiddels ontfermden de andere hulpdiensten zich over de chauffeur van een vrachtwagen. Deze vrachtwagen reed op het moment van het ongeval niets vermoedend over de N16 richting Mechelen, maar knalde dus frontaal tegen het omhoog gekomen wegdek van de Ringbrug. De ravage was bijzonder groot. De trucker kon wel nog zelfstandig uit het voertuig geraken. Hij verkeerde in shock en werd voor verzorging en opvolging overgebracht naar het ziekenhuis. De hulpdiensten kondigden de operationele coördinatie af en terwijl de politie de N16 ter hoogte van het ongeval in beide richtingen afsloot, werd ook het scheepvaartverkeer stilgelegd.

Quote Gevaar voor voor de omgeving was er niet. De containers op het schip waren leeg. Ook de vrachtwa­gen vervoerde geen gevaarlij­ke stoffen. Eric Simon, brandweerkapitein

“Het scheepvaartverkeer is onder meer stilgelegd omdat het schip de doorgang blokkeerde. Drie containers op het schip zijn door de aanvaring namelijk verticaal omhoog geduwd en zitten vast onder de brug”, zegt brandweerkapitein Simon. “Momenteel wordt er door ons het nodige gedaan zodat de containers uit het water kunnen worden gehaald en hopen we het schip zo snel mogelijk vanonder de brug te bevrijden.” Vermoedelijk zal dit nog een hele tijd in beslag nemen. Zo moet eerst de vrachtwagen worden getakeld en kan de brug pas nadien worden opgetild. Pas dan kan een ingenieur van de Vlaamse Waterweg de brug inspecteren en zal duidelijk worden of de Ringbrug schade opliep.

Volledig scherm WILLEBROEK - Door de aanvaring kwam het wegdek omhoog. Een vrachtwagen kon niet meer op tijd stoppen en botste tegen de brug. De brandweer moest de rijbaan komen opruimen omdat er olie en diesel uit de vrachtwagen was gelopen. © Tim Van der Zeypen

Mogelijk drukke ochtendspits

Door het ongeval met de vrachtwagen lekte er ook heel wat olie en diesel van de vrachtwagen via de brug in het Zeekanaal. De brandweer liet daarom ook nog een waterkeerdam aanleveren om de vervuiling indien nodig op te vangen. “Gevaar voor voor de omgeving was er niet meteen”, weet brandweerkapitein Simon nog. “De containers op het schip waren leeg. Ook de vrachtwagen vervoerde geen gevaarlijke stoffen. Het ging om een vrachtwagen met voedingswaren.” Op de N16 zelf moest de brandweer dan weerd absorptiekorrels strooien en de rijbaan opkuisen.

Niet enkele veroorzaakte het ongeval dus heel wat schade, verwacht wordt dat het dinsdagochtend een drukke ochtendspits zal worden. “Door het ongeval en de interventie van de hulpdiensten werd de Ringbrug afgesloten voor alle verkeer tussen het kruispunt van de N16 met de Blaasveldstraat en het kruispunt van de N16 met de A12”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder bij de politiezone Rivierenland. “Het gewone verkeer van en naar Mechelen moet hierdoor verplicht omrijden via het centrum van Willebroek. Het zwaar verkeer (+3,5 ton) moet omrijden via de A12 en de E19 via Antwerpen of Brussel.”

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht door de lokale politie.

