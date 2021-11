Contactopsporing: dweilen met de kraan open of toch niet?

In de komende vier weken voorziet het Agentschap Zorg en Gezondheid in de instroom van 336 netto voltijds equivalenten (VTE’s) bij de contactopsporing. Dat komt neer op het bijkomend inzetten van 558 nieuwe medewerkers. Prachtig, maar in een maatschappij zonder restricties klinkt dat ook als ‘dweilen met de kraan open’. Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid pareert het defaitisme.

Is contactopsporing nog mogelijk in een maatschappij waarbij we elkaar zonder restricties mogen zien?

Joris Moonens: “Dat is natuurlijk geen makkelijk verhaal, want vergeleken met vroeger is contactopsporing minder intensief toen er beduidend minder mensen dienden opgebeld te worden. Vroeger konden we echt nog aan ‘case management’ doen, gaan uitvlooien wie op welke samenkomst met wie in contact was geweest. Dat was heel diepgaand.”

Een vriendengroep met 35 volwassenen en kinderen huurde in de herfstvakantie een huis in de Ardennen. Het was slecht weer en dus werd met de kinderen ook een kinderspeeltuin bezocht. Stel dat daarvan iemand positief test, hoe kun je dat dan allemaal nog in kaart brengen?

“Als van die groep iemand positief test, dan wordt die opgebeld waarna wordt gevraagd met wie hij of zij allemaal contact heeft gehad. Wanneer die vervolgens 35 namen noemt, zoveel te beter. Noemt hij er maar vijftien, dan heb je er maar vijftien. Wat die binnenspeeltuin betreft: dat kunnen we tegenwoordig onmogelijk nog in detail gaan uitzoeken zoals we dat vroeger wel konden. De contactopsporing kan niet meer elke lijn gaan onderzoeken, dat is gewoon zo. Dat neemt niet weg dat het nog altijd nuttig is om te doen. De contactlijnen die je wel onderzoekt en de besmettingslijnen die je wel doorknipt, zetten een rem op de verdere verspreiding van het virus en hebben dus wel degelijk nut.”

Quote Testen, contactop­spo­ring en vaccina­ties zijn de laatste grendels op de deur in een maatschap­pij die voor de rest helemaal open is Joris Moonens, Agentschap Zorg en Gezondheid

Ik ben gevaccineerd en heb last van een snotneus. Ik ben niet van plan om me te laten testen. In welke mate is dat een probleem?

“Er zal altijd wel een deel van de bevolking besmet raken zonder zich te laten testen en misschien is die groep nu wel groter geworden, dat zou kunnen. Dat neemt niet weg dat we wel onderzoek kunnen doen naar wie zich wel laat testen en dat zijn telkens toch drempels die een verdere verspreiding van het virus tegengaan. Het is dus nooit volstrekt nutteloos.”

Heeft u dan ooit het gevoel dat u aan het dweilen bent met de kraan open?

“De contact tracing werkt nog altijd goed. Er zijn geen technische problemen zoals in het begin, het enige probleem is dat de aantallen veel te hoog zijn voor het personeel dat we nu maar kunnen inzetten. Testen, contact tracing en vaccinaties zijn de laatste grendels op de deur in een maatschappij die voor de rest helemaal open is.”

Hoeveel mensen houden zich bezig met contactopsporing?

“We gaan naar 735 voltijds equivalenten; dat is net geen verdubbeling in vergelijking met pakweg zes weken geleden toen er nog totaal geen sprake was van een vierde golf.”

Betekent een hoog risicocontact nog altijd hetzelfde als in de eerste, tweede en derde golf?

“De definitie van een hoog risicocontact is niet veranderd. Het is nog altijd een contact van langer dan een kwartier, onbeschermd op minder dan anderhalve meter. Die basisdefinitie is dus ongewijzigd. Logisch ook, het virus is alleen maar besmettelijker geworden.”