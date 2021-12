Contactbubbel van vijf en horeca dicht om 20 uur: expertengroep GEMS legt drastische maatregelen op tafel Overlegcomité

“Geen heilige huisjes”

“Op een moment van crisis moet je kunnen bijsturen”, verklaarde De Croo. “Ik ga niet vooruitlopen op de beslissingen die zullen genomen worden. Die analyse moeten we samen doen. We moeten samen beslissingen nemen en we moeten die beslissingen ook samen eensgezind kunnen uitdragen.” De premier benadrukte dat er taboes zullen moeten sneuvelen. “Iedereen zal over haar schaduw heen moeten stappen. Op een moment als dit kunnen er geen heilige huisjes zijn. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Terugkeer contactbubbel?

Niet noodzakelijk realiteit

Het is belangrijk om te benadrukken dat het voorstel van de GEMS niet noodzakelijk ook realiteit wordt, want het wordt dus eerst nog bekeken en verwerkt door coronacommissaris Pedro Facon. Het is zijn finaal rapport dat besproken wordt op het kernkabinet, waarna definitieve maatregelen worden goedgekeurd op het Overlegcomité. Facon laat op Twitter verstaan dat het advies van de GEMS slechts onderdeel is van het dossier dat hij zal overmaken aan de premier en aan de ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Hij voegt toe verbaasd en ontgoocheld te zijn dat het advies, dat hij zelf vanmiddag pas kreeg, nu al in de media circuleert.

Roep om versneld bijeen te komen

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke nam de voorzet aan. "Het is heel duidelijk dat de activiteiten die binnen doorgaan moeilijk echt goed te beveiligen zijn. Ik denk dat we ons moeten beraden of we vandaag voldoende sterke maatregelen hebben op dat vlak", zei hij tijdens een persconferentie over de nieuwe teststrategie. De Vooruit-vicepremier wees daarnaast ook expliciet naar het onderwijs. "We hebben een coherent pakket aan maatregelen nodig om de activiteiten in alle leeftijdsgroepen in lijn te brengen met wat nodig is in de strijd tegen de pandemie.”