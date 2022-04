Conner Rousseau wou niet mee dus ging VTM NIEUWS zonder hem op wandel in Molenbeek



Vooruit-voorzitter Conner Rousseau oogst kritiek met een uitspraak over Brussel, ook binnen de eigen socialistische rangen. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zegt Rousseau deze week in een interview met Humo. VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens ging op pad in Brussel... zonder Conner Rousseau want die was “vrij druk bezig vandaag”. Dus kreeg ze een rondleiding van Vlaams minister Benjamin Dalle (CD&V), die zelf jarenlang in Molenbeek woonde.