Conner Rousseau: “Vrijheid ongevaccineerde minderheid moet beperkt­ worden”

Viroloog Steven Van Gucht: “We gaan een heel mooie zomer tegemoet”

Volgens Steven Van Gucht (Sciensano) is het voorlopig nog te vroeg om Covid-19 te behandelen als een griep. Dat liet de viroloog weten bij VTM NIEUWS. Van Gucht reageert daarmee op de uitspraak van viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven), die vanmorgen liet weten dat de huidige epidemie de richting uitgaat van iets “wat in de buurt komt van griep”. Toch is Van Gucht optimistisch over de toekomst en gelooft hij dat we “een mooie zomer” tegemoet gaan.

13 januari