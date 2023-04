Conner Rousseau (Vooruit) geeft eigen federale regering 7,5 op 10 voor inhoud en 5 op 10 voor vorm: “Voor de moeite”

Dat laatste wilden verschillende kijkers weten na een oproep op HLN om vragen in te sturen voor de Vooruit-voorzitter. Rousseau is niet alleen partijvoorzitter maar ook Vlaams parlementslid.

“Ik kan tegen die kijkers zeggen dat ik best wel heel goed verdien”, aldus Rousseau. “Ik ben bereid om de lonen van politici te herzien. We hebben de lonen al met 5 procent verminderd, maar dat mag nog lager. Meer nog dan hoeveel ze verdienen, gaat het mij echter over of die politici genoeg hun werk doen. We kunnen ook zuiniger zijn op heel het systeem, vandaar ons voorstel om het met minder parlementsleden te doen.”

Veel te veel

Dat laatste maakt deel uit van een oproep van enkele partijvoorzitters - waaronder Rousseau - die het statuut van parlementsleden willen hervormen. “We willen het eerlijk en transparant maken, we willen de partijfinanciering hervormen en we willen het met minder parlementsleden doen. We hebben daarover zelf een voorstel op tafel gelegd met Vooruit. Want belangrijker dan wat iemand verdient, is dat we met veel te veel zijn.”

Volledig scherm Conner Rousseau. © VTM Nieuws

Rousseau kreeg ook de vraag om een rapport te geven aan de federale regering, waar hij met zijn partij deel van uitmaakt. Hij gaf aan dat hij een onderscheid wilde maken tussen inhoud en vorm.

“Als je kijkt naar het verhogen van de minimumpensioenen, het verhogen van de minimumlonen, de miljarden die we investeren in de gezondheidszorg en het verlagen van de lasten op elektriciteit - we hebben de btw van 21 naar 6 procent gebracht - dan vind ik dat we inhoudelijk woord houden. Dan zou ik zeggen: inhoudelijk zeker een 7,5 op 10. De vorm kan wel beter. Daar zou ik een 5 geven. Voor de moeite.”

Formule

Of een formule met zeven coalitiepartners voor herhaling vatbaar is? “Daar gaat de kiezer over beslissen. Op voorhand kan ik moeilijk uitspraken doen over wat er mogelijk is. Met Vooruit focussen we op investeringen, maar ook op hervormingen. Hervormingen zullen nodig zijn zodat mensen netto meer loon kunnen overhouden. Werkende mensen moeten meer beloond worden. En we moeten blijven investeren in pensioenen en gezondheid, maar ook in de veiligheid van onze burgers.”