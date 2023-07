Conner Rousseau (Vooruit) blijft geloven in federale regering: “Toch zolang ze akkoorden kan blijven maken”

Vooruit behoudt zijn geloof in de federale Vivaldicoalitie, “toch zolang ze akkoorden kan blijven maken”. Dat heeft de voorzitter van de Vlaamse socialisten, Conner Rousseau, zondag gezegd bij VTM NIEUWS. Hij herhaalde dat er een akkoord over een fiscale hervorming moet worden gesloten, maar dat het “verstandiger” is een akkoord te vinden over een kleiner pakket dan de 6 miljard euro die minister van Financiën Vincent Van Peteghem op tafel heeft gelegd.

Met de saga rond de Iraanse visa en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft de federale regering er opnieuw een turbulente periode opzitten. Dit weekend wordt verder onderhandeld over een fiscale hervorming, met zondag in de eerste plaats bilaterale overlegrondes, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft al laten verstaan dat er wat hem betreft geen verhoging van de effectentaks komt. Bouchez is ook de partijvoorzitter van Lahbib.

“Het is niet altijd makkelijk samenwerken met de MR, ik heb dat al vaker gezegd”, verklaarde Vooruit-voorzitter Rousseau zondag. “Maar ook nu moet het lukken. We blijven geloven in deze regering, toch zolang ze akkoorden kan blijven maken.” Dus er moet een akkoord over een fiscale hervorming komen? “Waar zijn ze anders al die maanden mee bezig geweest?”, aldus Rousseau.

De Vooruit-voorzitter zei opnieuw dat een breed akkoord over een hervorming van 6 miljard euro niet realistisch is. Het voorstel van minister Van Peteghem om werkenden minstens 835 euro netto per jaar te doen overhouden, vindt Rousseau gevaarlijk. “Als je dat niet kunt waarmaken, doet dat het geloof in de politiek geen deugd.” Eerder deze week opperde hij een akkoord over een pakket van 2 miljard euro.

Akkoord ereloonsupplementen

Dat de federale regering nog wel degelijk kan beslissen, staaft Rousseau met het akkoord over het verbod op ereloonsupplementen bij scans tijdens de werkuren of in dringende gevallen, op voorstel van Vooruit-minister Frank Vandenbroucke. “Zolang we dingen kunnen doen die goed zijn voor de gezondheid en voor de koopkracht van de mensen, zullen wij deze regering blijven steunen. Maar als er een punt komt dat deze regering niets meer gedaan krijgt, dan moet je naar de kiezer stappen”, aldus Rousseau.

KIJK. Diep wilde Rousseau niet ingaan op vervroegde verkiezingen

Diep wilde hij op dat laatste punt evenwel niet ingaan. “Vervroegde verkiezingen zijn niet goed voor de mensen. Ze gaan ook niet graag stemmen”, zei Rousseau. “Laat ons er maar eerst voor zorgen dat er akkoorden komen.”

Aanklacht parket

Over de nieuwe aanklacht die recent tegen hem werd ingediend, is Rousseau duidelijk. “Het is aan het parket om te kijken of er iets van aan is. Ik sta recht in mijn schoenen”, klonk het vastberaden. Tot op vandaag is hij nog steeds niet gehoord in het onderzoek.

“Iedereen in dit land kan een klacht indienen tegen iedereen. Dan is het aan het parket om uit te maken of het klopt”, aldus het Vooruit-kopstuk. “Er is de laatste maanden heel veel druk op mij geweest – dat is niet altijd makkelijk om mee om te gaan. Maar ik ga me daar niet door laten doen. Er is als het ware een heksenjacht geopend met de zotste verhalen eerst.”

“Ik wil me vooral focussen op de belangrijke uitdagingen die dit land nog heeft. Ik denk dat ik een meerwaarde kan zijn om tot oplossingen te komen in dit land. Ik hoop terug de ruimte te krijgen en dat ook de media daar correct mee omgaat, mij soms een beetje gerust laat, en me vooral ook mijn werk laat doen.”

De socialist was gisteren ook aanwezig op Rock Werchter. “Ik zou niet weten waarom ik me zou moeten wegsteken. Ik heb ervan genoten”, zei hij daarover. “Ik ben ook nog maar een gast van 30 jaar die zich heel af en toe ook nog wel eens graag amuseert.”

KIJK. Het volledige gesprek met Conner Rousseau, voorzitter van de Vlaamse socialisten