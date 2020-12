Conner Rousseau (sp.a) opent debat kinderarmoede: “Sommigen zouden even geen kinderen mogen maken”

CEO van grootste groep woonzorg­cen­tra: “70% zegt nooit naar een rusthuis te willen, dat is toch schrikken”

13 december Wilt u nog naar het rusthuis? De coronacrisis is - zacht uitgedrukt - geen reclamespot voor de woonzorgcentra. En dat merken ze. Ze worden schaarser, de nieuwe bewoners. Dominiek Beelen, CEO van Senior Living Group, met 120 woonzorgcentra de grootste speler in ons land, beseft dat er een imagoprobleem is. "Het is niet overal gelopen zoals het moet in die eerste golf, maar ik ben zeker dat iedereen in eer en geweten heeft gehandeld."