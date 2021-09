Conner Rousseau over TikTok-filmpje Van Grieken: "Leerkrachten 'de rekening presenteren' is puur haatzaaien, heel gevaarlijk”

Wat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken met zijn inmiddels berucht TikTok-filmpje over 1 september doet, is “pure haatzaaierij”. Dat heeft Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in ‘De Afspraak’(Canvas) gezegd. Van Grieken belooft “alle linkse leerkrachten” in 2024 “de rekening te presenteren.”

“Hij bedreigt hier een ganse groep”, stak Rousseau van wal. “Ik vraag me af wat een ‘linkse’ leerkracht is. Een leerkracht kan perfect ‘links’ of ‘rechts’ zijn. Mijn favoriete leraar was een ‘rechts’ persoon, maar gaf keigoed les. Neutraliteit zit in hetgeen je doet, niet in je overtuiging of wat je draagt. Dit illustreert perfect het playbook van extreem-rechts. Net zoals wat de taliban doet, ‘alles wat afwijkt van ons, is de andere kant’. Zijn ze de Vlaamse taliban? Ik overdrijf misschien, op fysiek vlak zijn ze - laat ons hopen - dat nog niet. Maar voor mijn part mogen de leerkrachten aan de jeugd nog meer uitleggen waar tot extreem-rechts in de vorige eeuw heeft geleid (W.O.II met de nazi-bezetting van Europa en de holocaust, red.)”.

“Ik hoop dat jongeren kritisch leren nadenken over wat alle politiekers - inclusief mij - zeggen. Wees maar heel kritisch. Alleen, wat Vlaams Belang hier doet, is geen kritiek uiten, het is een vorm van censuur opleggen. Iets in de trant van: ‘wat leerkrachten zeggen moet je niet naar luisteren, wat het Vlaams Belang zegt, is de toekomst’. Dit doen ze zonder ooit een slag bewezen te hebben in dit land, ten gunste van het onderwijs of ten gunste van de leerlingen. Ik vind dit een heel gevaarlijk straatje en hoop dat mensen dit veroordelen.”

“Toon mij uw studie”

Ook andere studiogasten lieten hun licht schijnen over het filmpje. “Er is geen enkele wetenschappelijke studie die aantoont dat leerkrachten links zijn”, zei RTL-journalist en auteur Christophe Deborsu. “Ikzelf (Deborsu volgde als Waal middelbaar onderwijs op een internaat in Mechelen, red.) kreeg vaker les van ‘rechtse’ leerkrachten dan van ‘linkse’. Bij sommige vakken zoals godsdienst en geschiedenis kan je de strekking gewaar worden. Maar waar haalt hij dit vandaan? Mijnheer Van Grieken, toon mij uw studie.”

“Zo plat en goedkoop”

De Vlaams Belang-voorzitter postte zijn filmpje op TikTok en net dat, baart auteur Griet Op de Beeck zorgen. Het socialemediakanaal TikTok is vooral bedoeld voor een erg jeugdig publiek. “Het is zo plat en zo goedkoop om iedereen die geen zin heeft in 1 september te zeggen ‘ja maar, ik begrijp u, het probleem zijn de linkse mensen.’ Het op TikTok gooien, verhoogt de aantrekkingskracht en daar maak ik me ongelofelijk veel zorgen over. Ik vind het afschuwelijk om te zien.”