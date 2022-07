Conner Rousseau over pensioenenhervorming: "Iedereen moet water in de wijn doen”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau lanceert een oproep aan de coalitiepartners in de federale regering om "water in de wijn" te doen om de pensioenen en de belastingen te hervormen. "Als deze regering er niet in slaagt akkoorden te vinden, zullen de extremen in 2024 enkel nog groter worden", waarschuwde hij vandaag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Het kernkabinet ging gisterenavond opnieuw uiteen zonder akkoord over de beoogde pensioenhervorming. Dat akkoord had er volgens Rousseau "gisteren" al moeten zijn. "Ik vind het er volledig over", foeterde de voorzitter van Vooruit, die opnieuw pleitte voor een hervorming die ervoor zorgt dat "werken wordt beloond".

Schuld

Sommigen wijzen de Franstalige socialisten van de PS met de vinger. "Het zou wel heel makkelijk zijn om één iemand de schuld te geven van alles", reageert Rousseau. De voorzitter van de Vlaamse socialisten maakt er wel geen geheim van dat Vooruit en PS "op sommige vlakken anders denken over de pensioenen", maar er zijn volgens hem nog partijen die anders tegen de zaken aankijken.

In het verlengde daarvan ergert Rousseau zich ook aan het uitblijven van plannen voor een fiscale hervorming. Het recente rapport van professor Mark Delanote vormt volgens hem een goede basis, maar de MR schoot het voorstel meteen af. "Ik vraag mij af wat sommigen nog in de regering zitten te doen als alles op een koude steen valt. Je gaat toegevingen moeten doen", aldus Rousseau.

Vooruit wil vooruit

Vivaldi heeft volgens Rousseau in moeilijke omstandigheden goed werk geleverd om de coronacrisis te bedwingen, maar de zeven partijen moeten nu ook tonen dat ze samen de welvaartsstaat kunnen versterken. "Iedereen zal water in de wijn moeten doen", zei hij. "Als dat niet lukt, dan moeten sommige mensen maar eens in spiegel kijken en zich afvragen waarom ze überhaupt in de regering zitten, buiten het hebben van een aantal ministerposten". Vooruit wil alleszins "voortdoen" in de regering, bevestigde Rousseau.

Volledig scherm Jeremie Vaneeckhout (Groen) roept op tot "bescheidenheid" en "hard werken". © BELGA

Ook voor covoorzitter Jeremie Vaneeckhout van Groen ligt er te veel belangrijk maatschappelijk werk op de plank om de handdoek te gooien. "Ik krijg aan niemand uitgelegd dat, twee jaar voor de verkiezingen, in deze crisistijden, niemand nog in staat zou zijn om te besturen", reageerde hij even later in De Ochtend.

"We leven in uitdagende tijden. We zullen onszelf moeten overstijgen", zei Vaneeckhout. Die oproep is volgens hem zowel bestemd voor "onze natuurlijke partners" als "de andere kant van de tafel". Hij kreeg voor de voeten geworpen dat ook Ecolo wel eens genoemd wordt als dwarsligger in het pensioendossier. "Iedereen mag zich geroepen voelen. Ik merk in ieder dossier dat de ene al luider roept dan de andere", aldus de covoorzitter, die vaststelt dat veel voorzitters zich al in een "pre-electorale sfeer" lijken te bevinden. "Iedereen zal wat bescheidenheid aan de dag moeten leggen en hard werken.”

Aankondigingspolitiek

Zelf botste Groen gisteren met CD&V, toen voorzitter Sammy Mahdi een voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) over de belasting van de overwinsten van de energiesector als "aankondigingspolitiek" bestempelde. Vaneeckhout vraagt de partijvoorzitters ook in dit dossier "terughoudender" te zijn en "de ministers hun werk te laten doen". Hij onderstreepte dat de overwinstbelasting voor de energiesector tijdens de begrotingsbesprekingen opnieuw op tafel zal komen.