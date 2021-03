Conner Rousseau lanceert ‘Vooruit’: een naam zonder ‘socialist’, maar met vooruitzicht op een standbeeld?

In het bijna onuitputtelijke vocabularium van Bart De Wever stond het woord ‘socialist’ lange tijd in de categorie scheldnamen en zondebokken, ergens tussen ‘paljas’ en ‘Waal’. Ook in het ‘English For Dummies’ van Donald Trump moest je ‘socialist’ in het hoofdstuk van de verwijten zoeken. Elk op hun manier zijn De Wever en Trump de kop van een golf geweest, een golf die veel kiezers naar rechts heeft gevoerd en ze met degout naar links deed kijken. Links is voor veel rechtse kiezers van vandaag de schuld van ongeveer alles wat misloopt in de samenleving, van migratieproblematiek over milieuregels tot potverteerderij. Partijvoorzitter Conner Rousseau zal het wellicht niet met zo veel woorden toegeven, maar die associatie probeert hij met Vooruit de pas af te snijden.