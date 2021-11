Conner Rousseau krijgt haatberichten vanop ziekbed, tot woede van zijn zus: “Al post hij 100.000 selfies... moet je hem daarom dood wensen?”

ANTWERPEN Els van Doesburg (N-VA) over negatieve reacties op haar relatie met Peter De Roover (N-VA): “We moeten de haters teleurstel­len, we zijn gewoon heel gelukkig”

“Een oude bok lust ook wel eens een jong blaadje. Is this a joke? Opa heeft zijn thuiszorg gevonden. Filthy old man. Ieuw, sorry maar ieuw.” Het is maar een greep uit sociale media-reacties die Els van Doesburg (32) en Peter De Roover (59) moeten slikken nadat ze hun liefdesrelatie bekend maakten zondagochtend. “Het is vreemd dat vrienden je aanraden geen reacties op sociale media te lezen, dus doen we dat ook niet.”

14 november