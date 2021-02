Conner Rousseau in nieuwjaarstoespraak: “We’re back and we’re here to stay”

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau heeft in zijn nieuwjaarstoespraak een datum geplakt op de naamsverandering van de partij: op 21 maart wordt de sp.a officieel VOORUIT. Daarnaast herhaalde hij zijn oproep om een ‘zomerfonds’ in het leven te roepen, dat de eventsector financieel moet ondersteunen. “Het is tijd om perspectief eindelijk om te zetten in concrete acties.”

“Hoe plezant het ook was in Heusden-Zolder, corona is en blijft een bitch.” Voor zijn nieuwjaarstoespraak sprak Conner Rousseau, net als alle andere partijvoorzitters, zijn leden dit jaar noodgedwongen virtueel toe. Beginnen deed hij met een oproep om begrip te tonen voor elkaar. “Zure tweets versturen lucht misschien op, maar het lost niks op. En ‘t is waar, wat in Brussel beslist wordt is niet altijd perfect. Dat kan ook niet - niemand kent vandaag het ultieme antwoord op corona. Maar kappen op virologen, complottheorieën verkopen, rellen uitlokken en de openbare veiligheid in het gedrang brengen: dat heeft nog geen enkele besmetting tegengehouden.”



“Hoe we met deze vervelende situatie omgaan, kiezen we zelf”, aldus Rousseau, zelf nog maar pas uit quarantaine na een positieve test eind januari. “Ik kies er vandaag voor om toch positief te zijn. Ook al heb ik mij de afgelopen dagen gevoeld gelijk een natte gazet.”

De sp.a-voorzitter blikte ook terug op vorig jaar en ziet een positieve tendens. “In 2019 werden we nog afgeschreven. In 2020 hebben wij - socialisten - ons terug in de match gebokst”, zegt hij. “We hebben onze trots teruggevonden en hebben onze kernwaarde - solidariteit - terug op de kaart gezet. Daar ben ik enorm fier op”, zegt hij. “We’re back and we’re here to stay.”

Zomerfonds

Daarnaast herhaalde Rousseau ook zijn oproep om een ‘zomerfonds’ te lanceren, waarbij de Vlaamse regering organisatoren van evenementen financieel ondersteunt als ze nu al voorbereidingen treffen. “Eens de kwetsbare groepen gevaccineerd zijn, moet het leven voor iedereen terug geopend worden”, zegt hij daarover. “We kunnen niet wachten om ons daarop te organiseren. Als we de zomer van 2021 willen redden, als we opnieuw plezier willen beleven, dan moeten we daar vandaag aan beginnen. Het is tijd om perspectief eindelijk om te zetten in concrete acties.”

Het fonds zou eveneens een garantiefonds zijn, dat als verzekering dienst doet in geval van annulaties. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) had in een reactie aan VRT NWS al laten weten dat er binnen de regering werk wordt gemaakt van een soortgelijke regeling.

Van sp.a naar VOORUIT

Rousseau gaf ook de datum mee waarop de veelbesproken naamsverandering van de partij plaats zal vinden: op 21 maart zal de sp.a officieel VOORUIT heten. “Zondag 21 maart wordt onze big bang. Het begin van de lente en de dag van de zorg”, aldus de voorzitter. “Kan het nog symbolischer?”

Tot slot verwees hij ook naar de onderhandelingen over de loonwet, waarvan het debat tussen vakbonden en werkgevers de afgelopen dagen zonder resultaat bleef. “Ik snap dat de bomen vandaag niet overal tot in de hemel groeien, maar waar ferme winsten geboekt zijn, moeten die ook eerlijk gedeeld worden met de mensen die daarvoor hebben gewerkt en risico’s hebben genomen. Daar moet de marge voor hogere lonen meer dan 0,4% bedragen. Ook dát is solidariteit.”

