Conner Rousseau: “Deze 1 mei staat in het teken van een nieuwe strijd”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau blijft erbij dat werknemers in sectoren die een goed jaar achter de rug hebben meer moeten krijgen dan enkel de afgesproken loonopslag van 0,4 procent bovenop de index. Zoniet kan het voor hem niet dat aandeelhouders dividenden opstrijken. Dat zegt hij vrijdag in zijn toespraak naar aanleiding van 1 mei. Hij breekt daarin ook een lans voor investeringen in gezondheidszorg en onderwijs en sluit zich aan bij het pleidooi van Amerikaans president Joe Biden voor een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven.

De Vooruit-voorzitter hekelt de vraag of een Dag van de Arbeid nog wel nodig is: “Aan degene die dat denkt, stel ik de vraag: ‘Is dat wel zo?’ Kijk anders eens rond u: op dit moment is werkelijk iedereen aan het strijden.” Hij verwijst naar de rol van politie, zorgverleners en leerkrachten in deze coronapandemie, maar ook naar ouders, grootouders, jongeren. “Zij zijn allemaal aan het strijden. Elk op hun eigen manier. Ook daar gaat 1 mei over. Een strijddag.”

“Maar we hadden corona niet nodig om te weten dat 1 mei nog altijd brandend actueel is”, vervolgt Rousseau. “Voor de pakjesbezorger die ’s ochtends bij u aanbelt. Voor dat verliefd koppel dat op zoek is naar een eigen woning. Voor de zelfstandige om de hoek die van ’s morgens tot ’s avonds zijne nikkel afdraait. Deze 1 mei staat in het teken van de toekomst, van een nieuwe strijd. Deze 1 mei gaat over de keuze om ervoor te zorgen dat een goed en gelukkig leven iets is dat iedereen toekomt. De keuze om allemaal samen ‘vooruit’ te gaan.”

Geen loonsverhoging, dan ook geen dividenden

Het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers - en vooral het mislukken ervan - beheerst al enkele dagen de hoofdpunten van het nieuws. De Vlaamse socialisten dreigden er woensdag mee dat bedrijven geen dividenden zouden mogen uitkeren aan hun aandeelhouders indien er niets extra kan komen voor het personeel in ondernemingen die goed geboerd hebben in het coronajaar.

Partijvoorzitter Rousseau herhaalt vrijdag tijdens de 1 mei-toespraak zijn boodschap: “Als je mee de handen uit de mouwen steekt en bijdraagt aan succes, dan moet je daar altijd een beloning voor krijgen. Dan is het niet meer dan normaal dat je meer verdient. Daar mag niks in de weg staan. Zelfs geen wet uit het verleden”, aldus Rousseau. “En dus, als men blijft vinden dat er geen ruimte is om die werknemers een deftige opslag te geven, dan is er ook geen ruimte om aandeelhouders opslag te geven.”

Slimme investeringen

Daarnaast pleit Rousseau voor slimme investeringen. Dat gaat over investeringen in gezondheidszorg, mentaal welzijn en psychologische hulp en in onderwijs. “Als deze crisis iets heeft aangetoond, dan is het wel dat we in onze gezondheidszorg nooit meer mogen besparen. Om de simpele reden dat besparen nog nooit een leven heeft gered”, luidt het. De investeringen in onderwijs moeten scholen helpen om de leerachterstand van heel wat kinderen zo snel mogelijk weer op te halen.

Volledig scherm Rousseau tijdens zijn 1 mei-toespraak. © Vooruit

Minimumbelasting voor bedrijven

Vooruit sluit zich aan bij het pleidooi van VS-president Biden voor een minimumbelasting voor bedrijven. Biden wil die invoeren om een deel van zijn investeringsprogramma te financieren. Hij krijgt de steun van het IMF én van Jeff Bezos, de topman van Amazon. Het is diezelfde gigant die Rousseau naar voren schuift wanneer hij voor zo’n minimumbelasting pleit.

“Het kan niet langer dat onze zelfstandigen, onze familiebedrijven, onze kmo’s die mega creatief zijn en alles uit de kast halen om boven water te blijven de volle pot betalen, terwijl grote buitenlandse spelers met megawinsten, multinationals zoals Google en Amazon, niet eerlijk bijdragen en daardoor dromen én jobs hier bij ons kapotmaken”, verklaarde Rousseau. “En als in Amerika al een minimumbelasting van 21 procent kan, dan hier bij ons zeker.”

Om af te sluiten wenst Rousseau zijn kijkers ne goeien eerste mei toe: “Wanneer de toekomst alle kanten uit kan, en zeker na deze crisis, zijn het altijd socialisten die ervoor zorgen dat ze de juiste kant opgaat. Let’s do this. Allemaal samen. Vooruit! Ne goeien eerste mei.”