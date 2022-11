Conner Rousseau: “De vakbonden creëren mee sfeer dat regering schuldig is aan de hoge facturen”

Gevraagd naar hoe de federale regering, waarvan hij mede-architect was, de koopkrachtcrisis aanpakt, schiet Rousseau met scherp. “Er is geen land ter wereld die de koopkracht van de mensen beter beschermt. De automatische loonindexering, de btw-verlaging, de energiecheques, de pensioenen die omhoog gaan, noem maar op. Dat veel mensen zich zorgen maken over hun facturen, begrijp ik. Maar de vakbonden brengen een verkeerd signaal. Het is niet de regering die schuldig is aan de inflatie, wel die zot in Rusland: Poetin”, aldus Rousseau. “En de partijen die het meeste lawaai maken over het beleid, zijn de beste vrienden van Poetin. PVDA weigert om Rusland te veroordelen en Vlaams Belang zou Poetin zelfs aan wapens geholpen hebben (volgens een recent artikel in Humo, red.). Zij zouden dus beter zwijgen.”