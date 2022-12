Conner Rousseau blijft Molenbeek-uitspraak verdedigen: “Een bezoek heeft mijn punt alleen bevestigd”

“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België.” Vooruit-voorzitter Conner Rousseau oogstte in april felle kritiek met zijn uitspraak over Brussel . Vlaams minister van Brussel en Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) noemde de uitspraken “niet alleen beneden alle peil, maar ook pertinent onjuist”. Ook in eigen rangen kreeg hij bakken kritiek. “Zeer misplaatste opmerking”, klonk het onder meer bij Jef Van Damme, schepen voor Vooruit in Molenbeek. “Hij kan volgende keer uitstappen als hij hier doorrijdt. Ik leid hem met plezier rond.”

Volgens hem heeft de rondleiding van zijn partijgenoot alleen maar zijn punt bevestigd. “Ik voel mij niet thuis in Molenbeek, maar dat was geen persoonlijke aanval op die mensen. Mijn boodschap was dat we de omstandigheden in die wijken moeten verbeteren door te investeren in taal, kinderopvang en onderwijs. Ik heb een Nederlandstalige school bezocht waar een leerkracht me vertelde dat ze vrijwilligers moeten zoeken om te tolken bij het oudercontact.”