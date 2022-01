Conner Rousseau blijft in Sint-Niklaas wonen en verhuist niet naar Gent voor verkiezingen 2024

Oostende Filmpje van Oostendse politieman die 14-jarig meisje slaat bij arrestatie circuleert op sociale media: "Er is een intern onderzoek gestart”

Op Facebook circuleert een filmpje van een hardhandige arrestatie van een 14-jarige meisje in Oostende. Op een bepaald moment is te zien hoe een inspecteur de tiener in kwestie een vuistslag geeft. Kort voordien bespuwde ze de man en zijn collega. De politie is alvast een intern onderzoek opgestart. “We zullen het voorval van a tot z bestuderen”, klinkt het. De moeder van het meisje diende intussen klacht in bij het Comité P.

9:38