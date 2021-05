Conings’ straf voor extremisme en racistische uitspraken? De sleutel tot het wapendepot

Wie is Jurgen Conings? “Spierbun­del met peperkoe­ken hartje”, “extreem­recht­se wapenzot” of “gevaarlij­ke terrorist”?

19 mei De politie houdt sinds dinsdagmiddag in het hele land een klopjacht op een zwaarbewapende beroepsmilitair. De 46-jarige Jürgen Conings dreigt in een afscheidsbrief met “een aanslag tegen het regime en tegen virologen”. Hij zou gewapend zijn met een raketwerper, machinepistool en een gewoon pistool. Over wie Jürgen Conings echt is, lopen de meningen uiteen.